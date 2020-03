Microwave Vision : faible impact du COVID-19 sur la production

(Boursier.com) — Le Groupe MVG fait un point sur son activité dans le contexte de la crise sanitaire actuelle et des nouvelles recommandations gouvernementales.

Quelles mesures ?

Le Groupe informe le marché que la continuité d'activité a été mise en oeuvre sur l'ensemble de ses sites de production (France, Angleterre, Italie, Etats-Unis, Israël et Chine). Suite aux mesures de confinement annoncées en Californie récemment, l'usine de San Diego poursuivra sa production en se concentrant sur les contrats du secteur Aérospatiale/Défense.

Le Groupe a mis en place des mesures renforcées de précaution, d'hygiène et de distanciation afin de protéger ses salariés présents sur l'ensemble de ses sites. Le télétravail a été généralisé pour toutes les fonctions éligibles et les équipes logistiques ont été organisées afin de respecter toutes les recommandations sanitaires en la matière. Aucun salarié en France n'a été mis en chômage partiel à ce jour.

Sur le plan des approvisionnements, le Groupe continue à s'approvisionner dans de bonnes conditions auprès de ses fournisseurs, malgré quelques retards en Chine pour certains composants mineurs au début de la crise et aujourd'hui résolus.

Solidité financière

Le Groupe MVG rappelle qu'il disposait au 1er janvier 2020 d'un carnet de commandes record de 110,2 ME. L'activité est restée très bien orientée au 1er trimestre et aucune commande passée n'a été annulée

Le Groupe estime être en mesure de produire l'ensemble des commandes qui lui sont confiées dans de bonnes conditions. Le rythme des installations dépendra de la capacité à pouvoir intervenir sur les sites des clients. Les opérations de maintenance périodiques pourraient être reportées au cas par cas.