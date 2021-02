Microwave Vision : chiffre d'affaires 2020 proche de 100 ME

Microwave Vision : chiffre d'affaires 2020 proche de 100 ME









(Boursier.com) — Microwave Vision a enregistré un chiffre d'affaires de 28,7 ME au 4ème trimestre 2020, en hausse de +2,9%. L'évolution de la parité euro-dollar pénalise le niveau de croissance sur ce trimestre. A taux de changes constants, la progression ressort à +7,3%, toujours tirée par une activité soutenue aux Etats-Unis.

Cela porte le chiffre d'affaires 2020 à 98,7 ME contre 87,3 ME en 2019, soit une croissance de +13% à taux de change courants (+14,6% à taux de change constant).

Sur le plan sectoriel, le secteur Aérospatiale/Défense contribue à hauteur de 53% au chiffre d'affaires. L'activité sur le secteur des Télécommunications civiles représente 47% du chiffre d'affaires.

Au niveau géographique, les Etats-Unis contribuent pour 52% du chiffre d'affaires (vs 45% en 2019). Les zones EMEA et Asie génèrent respectivement 28% et 20% du chiffre d'affaires.

Microwave Vision a enregistré en 2020 un niveau de prises de commandes de 109,1 ME. Celui-ci est inférieur au niveau atteint en 2019 (124,1 ME), en raison de l'attentisme plus prononcé des donneurs d'ordre, en particulier sur la deuxième partie de l'exercice. Au 1er janvier 2021, le carnet de commandes ressortait autour de 120 ME, permettant au groupe de poursuivre son développement avec une bonne visibilité.