MicroStrategy : folle ou géniale, la stratégie de Michael Saylor ?

(Boursier.com) — MicroStrategy va proposer 600 millions de dollars en obligations seniors convertibles d'échéance 2030 pour acheter encore plus de Bitcoin. Une option de surallocation portant sur 90 millions de dollars supplémentaires est aussi au programme. Le groupe de Michael Saylor affiche sans doute, théoriquement du moins, l'un des pires "money management" jamais vu, puisqu'il s'endette pour acheter du BTC, au prix extrêmement volatil. Les actionnaires se réjouissent pourtant d'une telle audace, puisque le titre a pratiquement doublé cette année et quasiment décuplé sur cinq ans ! MicroStrategy, principal détenteur 'corporate' de Bitcoin, possédait 193.000 Bitcoin au 25 février. Alors que le BTC grimpe de 17% sur une semaine et dépasse les 67.000$, très proche désormais de ses pics historiques de près de 69.000$ atteints fin 2021, la montagne de Bitcoin détenue par le groupe est valorisée près de 13 milliards de dollars ! Le groupe avait commencé ses achats sur la reine des devises numériques dès 2020, afin... de se couvrir face à l'inflation.

Michael Saylor, cofondateur, principal actionnaire et président exécutif du groupe, qui détient aussi des milliers de Bitcoin en propre, est devenu une figure emblématique dans le monde des cryptomonnaies.