MicroStrategy : -9,7%, emporté par la chute du Bitcoin

MicroStrategy : -9,7%, emporté par la chute du Bitcoin









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — MicroStrategy a été secoué ce lundi à Wall Street, terminant en chute de 9,7% à 583,67$. L'éditeur de logiciels a été pénalisé par son exposition au Bitcoin, alors que la reine des crypto-monnaies a encore chuté depuis ce week-end, à la suite de l'extension de la répression chinoise contre le minage de Bitcoins. Le BTC cédait lundi soir environ 10% sur 24h, autour de 32.500$ sur la plateforme Bitfinex. Il a perdu près de la moitié de sa valeur depuis la mi-avril, où il avait battu des records à près de 65.000$.

Les autorités de la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, ont ordonné vendredi la fermeture des mines de cryptomonnaies. D'autres régions, dont le Xinjiang, la Mongolie intérieure et le Yunnan, ont imposé dernièrement des mesures similaires.

La Chine représente plus de la moitié de la production mondiale de bitcoins et le Sichuan, où les mineurs utilisent principalement l'énergie hydraulique, est la deuxième province du pays pour l'extraction de la cryptomonnaie, d'après l'Université de Cambridge. La Banque populaire de Chine (BPC) a déclaré lundi qu'elle avait récemment convoqué certaines banques et institutions de paiement, les exhortant à sévir réprimer plus sévèrement les échange des cryptomonnaies.

La BPC a appelé les institutions à lancer une enquête approfondie sur les comptes des clients afin de fermer les canaux de paiement de ceux qui seraient impliqués dans les transactions en cryptomonnaies.

Or, MicroStrategy figure parmi les plus grands investisseurs corporate en Bitcoins, avec plusieurs milliards de dollars d'avoirs dans ses comptes. Michael Saylor, le patron de l'éditeur de logiciels, est l'un des plus fervents défenseurs de la devise numérique avec Elon Musk, le patron de Tesla et SpaceX, même si ce dernier a récemment semé le doute en critiquant la crypto-monnaie, dont le cycle de vie est jugé bien trop gourmand en énergies fossiles.