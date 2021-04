Microsoft voudrait s'offrir Nuance pour 16 milliards de dollars

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Microsoft , le colosse software de Redmond, mène des discussions avancées en vue d'acquérir la firme de Burlington, Massachusetts, Nuance Communications, active dans l'intelligence artificielle et les technologie vocale, pour environ 16 milliards de dollars. C'est du moins ce qu'affirme l'agence Reuters, citant une source proche du dossier. Le montant négocié pour ce rachat de Nuance serait d'environ 56 dollars par action et un accord pourrait être dévoilé aujourd'hui. Selon Bloomberg, des négociations se poursuivent et pourraient encore échouer.

Nuance dispose d'une technologie de reconnaissance vocale qui a notamment contribué au lancement de Siri, application de commande vocale du Californien de Cupertino Apple. La firme conçoit des logiciels pour des secteurs allant de la santé à l'automobile. Cet éventuel rachat constituerait la deuxième plus grosse acquisition de Microsoft, après celle de LinkedIn en 2016 pour plu de 26 milliards de dollars.

Nuance cotait environ 45,6$ vendredi soir sur le Nasdaq, pour une capitalisation boursière de près de 13 milliards de dollars. Le titre a plus que doublé en un an.