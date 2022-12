Microsoft veut calmer le jeu dans le dossier Activision

(Boursier.com) — Dans une déclaration publique, Microsoft a estimé que son projet de rachat de l'éditeur de jeux vidéo Activision profiterait "tant aux joueurs qu'aux autres entreprises du secteur". Rappelons que le groupe a annoncé en janvier dernier vouloir racheter Activision pour un montant estimé à 69 milliards de dollars. L'U.S. Federal Trade Commission (FTC), le gendarme américain de la concurrence, a cependant engagé au début du mois une procédure visant à bloquer ce rachat, disant craindre une atteinte grave à la concurrence.

Microsoft a déposé un recours visant à convaincre un juge de l'instance d'autoriser son projet de rachat...

Brad Smith, président du groupe informatique américain, a annoncé plus tôt ce mois-ci que Microsoft avait proposé à la FTC de signer un décret, selon lequel l'entreprise s'engageait à fournir l'accès au jeux "Call of Duty" à ses concurrents durant une décennie. "L'acquisition d'un seul jeu par le fabricant de la troisième console du marché ne peut bouleverser une industrie si compétitive. Plus particulièrement si le fabricant a indiqué clairement qu'il ne bloquerait pas (l'accès) au jeu", explique Microsoft dans le recours déposé hier...

Inquiétudes multiples

Le gendarme américain de la concurrence craint pou sa part une "atteinte grave" à la concurrence. Cette action intervient alors que les régulateurs britanniques de la concurrence et des marchés et la Commission européenne continuent quant à eux d'évaluer l'accord... Le rival Sony a fait pression sur les régulateurs du monde entier pour tenter de restreindre les plans de Microsoft. La FTC précise que l'accord "permettrait à Microsoft de supprimer les concurrents de ses consoles de jeu Xbox et de son activité de contenu d'abonnement et de cloud-gaming en croissance rapide".

L'agence accuse aussi Microsoft de revenir sur les assurances données aux régulateurs antitrust de l'Union européenne lorsqu'en 2021,Microsoft avait acquis du contenu de jeu développé par Bethesda Softworks... Malgré les assurances, Microsoft a rendu certains des jeux de Bethesda exclusifs à son écosystème, assure le régulateur américain, également préoccupé par le fait que Microsoft est l'un des deux seuls fabricants de consoles hautes performances. L'accord, annoncé par Microsoft en janvier de cette année, ferait du géant software la troisième plus grande société de jeux au monde par les revenus, derrière Tencent et Sony. Microsoft affirme que cette opération l'aidera à être compétitif dans l'espace de jeu mobile et à continuer à développer son service Xbox Cloud Gaming. Mais ce projet de rachat de l'éditeur de 'Call of Duty', 'Overwatch' et 'Candy Crush' a donc déclenché des enquêtes approfondies aux USA, au Royaume-Uni et dans l'UE...