Microsoft : vers un avertissement européen sur le dossier Activision Blizzard ?

(Boursier.com) — Microsoft pourrait recevoir un avertissement antitrust de l'Union européenne concernant son offre de 69 milliards de dollars pour l'acquisition de l'éditeur américain de jeux vidéo Activision Blizzard, ont déclaré à Reuters des personnes proches du dossier. La Commission européenne préparerait ainsi un acte connu sous le nom de communication des griefs exposant ses préoccupations concernant l'accord, acte qui serait envoyé à Microsoft dans les prochaines semaines, d'après les sources de l'agence. L'organe de surveillance antitrust de l'UE a fixé au 11 avril la date limite pour sa décision sur l'accord. Microsoft a déclaré, cité par l'agence : "Nous continuons à travailler avec la Commission européenne pour répondre à toutes les préoccupations du marché". Microsoft avait annoncé l'acquisition en janvier de l'année dernière. Les régulateurs américains et britanniques ont cependant déjà exprimé leurs inquiétudes, la Federal Trade Commission des États-Unis ayant saisi les tribunaux pour bloquer l'accord.

Microsoft devait offrir des solutions aux régulateurs de l'UE dans le but d'éviter une communication des griefs et de raccourcir le processus réglementaire, avaient déclaré à Reuters d'autres sources proches du dossier en novembre. L'autorité de concurrence de l'UE, cependant, ne devrait pas être ouverte aux recours sans avoir d'abord envoyé son acte, et bien qu'il y ait des discussions informelles en cours sur les concessions... Le mois dernier, Microsoft avait conclu un accord de 10 ans avec Nintendo pour rendre 'Call of Duty' (jeu phare d'Activision) disponible sur les consoles Nintendo, affirmant qu'il était ouvert à un accord similaire avec Sony...