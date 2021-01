Microsoft : ventes et profits record, le titre sur un nuage !

(Boursier.com) — Microsoft a explosé le consensus de Wall Street en publiant mardi soir des ventes et des bénéfices record pour son 2e trimestre fiscal, achevé fin décembre 2020. Profitant des mutations engendrées par la crise sanitaire, les ventes trimestrielles du géant informatique américain ont ainsi dépassé pour la première fois les 40 milliards de dollars, et ses profits ont franchi les 15 milliards de dollars.

A Wall Street, l'action Microsoft, qui avait terminé sur un record mardi soir, à 232,33$ (+1,2%) a encore grimpé de 3,7% dans les cotations électroniques après la clôture.

Dans le détail, le bénéfice net s'est établi à 15,46 Mds$ au 2e trimestre fiscal, soit 2,03$ par action, contre 1,51$ par action un an plus tôt (+34%). Les ventes ont totalisé 43,1 Mds$, contre 36,9 Mds$ un an plus tôt, en hausse de 17%.

Les analystes sondés par le cabinet FactSet tablaient sur un bpa de 1,64$ pour un chiffre d'affaire de 40,23 Mds$.

Le "cloud" continue de porter les ventes

Le groupe a continué de bénéficier de l'évolution de l'organisation du travail entraînée par la pandémie de coronavirus. Ces mutations ont particulièrement boosté Azure, l'offre "cloud" du groupe, ainsi que sa solution de travail à distance Teams.

Microsoft a précisé que les ventes d'Azure ont bondi de 50% au 2e trimestre fiscal, même si le groupe ne communique pas le chiffre exact, contrairement à ses concurrents Amazon (avec AWS, Amazon Web Services) et Alphabet. Microsoft se contente de publier les ventes de sa division ""Cloud intelligent" (qui englobe Azure), qui ont bondi de 23% à 14,6 Mds$, contre 13,77 Mds$ attendus par le consensus FactSet.

Ventes de Xbox en hausse de 40%

Les ventes de la division "autres PC", qui comprennent notamment le système d'exploitation Windows et la console Xbox, dont la nouvelle version a été lancée fin 2020, ont progressé de 14,5% à 15,12 Mds$, contre 13,2 Mds$ un an plus tôt et 13,47 Mds$ attendus. Les ventes de Xbox ont bondi de 40% a indiqué le groupe, tandis que celles de ses tablettes et PC portables Surface ont avancé de 3%.

Enfin, la division "Services professionnels" qui comprend notamment la suite Office, a vu son chiffre d'affaires grimper de 13% pour s'établir à 13,35 Mds$ contre 11,83 Mds$ au T4 2019. Les analystes tablaient sur 12,89 Mds$.