Microsoft va supprimer des milliers d'emplois

(Boursier.com) — Microsoft , le colosse software de Redmond, va supprimer à son tour des milliers d'emplois parmi ses effectifs salariés et en particulier ses équipes de recrutement. Environ 5% des effectifs totaux actuels du groupe seraient concernés, indique 'The Independent'. Bloomberg précise pour sa part que Microsoft prévoit de supprimer des emplois dans un certain nombre de divisions d'ingénierie ce mercredi. L'agence cite une personne proche du dossier. Ainsi, Microsoft rejoindrait sans grande surprise les rangs des géants de la technologie qui réduisent leurs effectifs, alors que l'industrie se prépare à une baisse prolongée de la demande. L'ampleur des coupes n'a pas pu être connue selon Bloomberg, mais la source de l'agence, qui a demandé à ne pas être identifiée, a déclaré que les coupes seraient nettement plus importantes que les précédentes - qui avaient touché l'an dernier moins de 1% des effectifs du géant du logiciel comptant plus de 200 000 salariés.

Microsoft avait légèrement réduit ses effectifs en juillet et octobre, éliminé les postes vacants et suspendu l'embauche dans divers groupes. Alors que des pairs technologiques tels qu'Amazon, Meta et Salesforce ont annoncé des coupes par milliers au cours des derniers mois, Microsoft avait jusqu'à présent pris des mesures plus modestes pour faire face à la détérioration de la situation mondiale.

Le 'Wall Street Journal' croit savoir que Microsoft devrait annoncer officiellement les mesures dès aujourd'hui. Le journal cite une personne familière de la question.