Microsoft va investir un montant colossal dans ChatGPT

(Boursier.com) — Microsoft serait en pourparlers pour investir 10 milliards de dollars dans OpenAI, croit savoir le site d'information Semafor. Des personnes proches du dossier ont indiqué à Semafor que le financement valoriserait OpenAI à 29 milliards de dollars, y compris le nouvel investissement, et inclurait également d'autres entreprises de capital-risque. Les sources ajoutent que l'investissement de Microsoft ferait partie d'un accord qui verrait la société obtenir 75% des bénéfices d'OpenAI jusqu'à ce qu'elle récupère son investissement, après quoi elle reviendrait à une structure dans laquelle Microsoft détiendrait une participation de 49% dans OpenAI, avec d'autres investisseurs prenant 49% supplémentaires et la société mère à but non lucratif d'OpenAI détenant 2%.

OpenAI, firme californienne d'intelligence artificielle lancée en 2015 et qui compte Elon Musk parmi ses fondateurs, a connu un fulgurant succès avec son impressionnant chatbot ChatGPT.

Microsoft travaille par ailleurs sur une version du moteur de recherche Bing qui utiliserait l'IA pour répondre aux requêtes de recherche plutôt que de simplement afficher une liste de liens, précisait The Information la semaine dernière. Des personnes ayant une connaissance directe des plans disent que Microsoft travaille à l'intégration du chatbot ChatGPT d'OpenAI dans le moteur de recherche Bing avec un lancement qui pourrait avoir lieu avant la fin mars, alors que la société cherche à déjouer Google !

Microsoft pourrait ainsi "bientôt rentabiliser son investissement d'un milliard de dollars dans OpenAI, créateur du chatbot ChatGPT, qui donne des réponses textuelles humaines aux questions", croit savoir The Information. Microsoft espère que la nouvelle fonctionnalité, qui pourrait être lancée avant la fin du mois de mars, l'aidera à dépasser Google, son rival de recherche dominant sur ce segment.