Microsoft va fermer LinkedIn en Chine

(Boursier.com) — Microsoft , le colosse software de Redmond, a annoncé ce jour qu'il allait fermer sa version locale de LinkedIn en Chine. LinkedIn était le dernier grand réseau social américain encore en activité en Chine. LinkedIn avait été lancé en Chine en 2014 avec des fonctionnalités limitées conçues pour respecter les lois Internet plus strictes du pays. Microsoft a annoncé qu'il fermerait LinkedIn en raison d'un "environnement d'exploitation nettement plus difficile et d'exigences de conformité plus strictes en Chine". Le groupe lancera en revanche un site de recherche d'emploi en Chine qui n'aura pas les fonctionnalités sociales de LinkedIn.