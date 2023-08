Microsoft va dissocier Teams d'Office afin de répondre aux inquiétudes antitrust de l'UE

(Boursier.com) — Microsoft veut éviter une nouvelle grosse amande de Bruxelles. Pour ce faire, le géant américain va dissocier son application de chat et de vidéo Teams de son produit Office et permettre aux produits concurrents de fonctionner plus facilement avec son logiciel. A la suite d'une plainte déposée par Slack, la plateforme de messagerie de Salesforce, il y a trois ans, les enquêteurs de l'UE examinent si Microsoft a enfreint les règles de concurrence en liant ou en regroupant Teams à ses packages Office 365 et Microsoft 365.

Nanna-Louise Linde, vice-présidente de Microsoft pour les affaires gouvernementales européennes, a déclaré jeudi dans un article de blog que Microsoft dissociera Teams de Microsoft 365 et d'Office 365 dans toute l'Europe. "Aujourd'hui, nous annonçons des changements proactifs qui, nous l'espérons, permettront de répondre à ces préoccupations de manière significative, même si l'enquête de la Commission européenne se poursuit et que nous coopérons avec elle", a souligné la dirigeante.

Elle a ajouté que les changements visent à répondre à deux préoccupations de l'UE, " que les clients devraient pouvoir choisir une suite professionnelle sans Teams à un prix inférieur à celle avec Teams inclus, et que nous devrions faire davantage pour faciliter l'interopérabilité entre les solutions de communication et de collaboration concurrentes et les suites Microsoft 365 et Office 365". Les changements, effectifs à partir du 1er octobre, s'appliqueront en Europe et en Suisse. Microsoft développera également une nouvelle méthode pour héberger les applications Web Office au sein d'applications et de services concurrents, similaire à ce qu'elle fait avec Teams.

La CE a déclaré avoir pris note de l'annonce de Microsoft et n'avait pas d'autres commentaires à faire.