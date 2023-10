Microsoft : une valorisation de 86 milliards de dollars pour OpenAI ?

(Boursier.com) — OpenAI , le créateur du robot conversationnel ChatGPT, mènerait des discussions pour vendre des actions existantes des employés sur la base d'une valorisation de 86 milliards de dollars, indique Bloomberg, repris par Reuters. L'agence Bloomberg, citant des personnes ayant connaissance de la question, croit donc savoir qu'OpenAI négocierait avec des investisseurs potentiels. Les allocations et termes dans le cadre de l'opération éventuelle n'auraient pas encore été finalisés et pourraient donc évoluer. Le mois dernier, le Wall Street Journal évoquait pour sa part une valorisation potentielle d'OpenAI de 90 milliards de dollars dans le cadre d'une possible cession de titres. Plus tôt cette année, OpenAI, soutenu par Microsoft, avait écoulé pour 300 millions de dollars de titres sur la base d'une valorisation de 30 milliards de dollars.