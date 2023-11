Microsoft : une configuration encore fluide pour l'ex-patron d'OpenAI ?

(Boursier.com) — Microsoft reste sous surveillance avant bourse à Wall Street, suite à un nouveau sommet historique hier. Satya Nadella, le directeur général du géant software, qui annonçait hier avoir recruté Sam Altman et Greg Brockman, précédemment directeur général et président du conseil d'OpenAI, pour prendre la tête d'une nouvelle entité IA chez Microsoft, semble rester ouvert à toutes les configurations possibles. Alors que Microsoft a investi des milliards de dollars dans OpenAI, créateur de ChatGPT, et espère vendre ses produits plus cher en intégrant l'IA de la startup, Nadella a confié à CNBC qu'il était ouvert à un retour d'Altman à la direction d'OpenAI. "Écoutez, c'est au conseil d'administration, à la direction et aux employés d'OpenAI de choisir", a déclaré ainsi Nadella. "Nous avons choisi de nous associer explicitement à OpenAI et nous voulons continuer à le faire, et évidemment, cela dépend du fait que les gens d'OpenAI y restent ou viennent chez Microsoft", a ajouté le CEO de Microsoft...

Nadella confirme quoi qu'il en soit l'engagement de Microsoft vis-à-vis d'OpenAI, quelle que soit la configuration, et veut "que Sam et Greg aient une maison fantastique" s'ils ne restent pas au sein de la startup. La situation demeure donc évolutive. Dans le même temps, les salariés d'OpenAI ont manifesté un soutien massif suite à l'éviction d'Altman, menaçant de quitter la startup pour rejoindre leur ancien patron, si le conseil d'administration d'OpenAI n'était pas débarqué.