Microsoft : un nouveau magasin d'applications de jeu ?

(Boursier.com) — Microsoft s'apprête, selon le Financial Times, à lancer une nouvelle boutique d'applications pour les jeux sur smartphones dès 2024. Dans une interview accordée au FT, le DG de Microsoft Gaming, Phil Spencer, a déclaré que la société souhaitait être en mesure d'offrir la Xbox, son contenu et celui de partenaires tiers sur n'importe quel écran où quelqu'un voudrait jouer, alors même que de nouvelles règles obligent Apple et Google à ouvrir leurs plateformes mobiles aux magasins d'applications détenus et exploités par d'autres sociétés à partir du 24 mars en vertu de la loi sur les marchés numériques de l'UE. Selon Spencer, il est difficile de prédire exactement quand Microsoft pourra lancer son propre magasin, alors que son manque actuel de jeux mobiles est une insuffisance évidente que le rachat d'Activision Blizzard pourrait combler. Des personnes ayant une connaissance directe des discussions ont déclaré au FT que les engagements contraignants pris par Microsoft auprès de la Commission européenne pour mettre le contenu d'Activision Blizzard à la disposition des fournisseurs 'cloud gaming' rivaux étaient un signe que les régulateurs de l'UE avaient abandonné les principales préoccupations pour restreindre leur enquête au cloud gaming.

Par ailleurs, Microsoft et Sony ne sembleraient pas proches d'un accord pour 'Call of Duty', selon le London Times, citant des sources rapportant que Sony ne penserait pas que l'offre de Microsoft soit économiquement viable. L'article rappelle que l'Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a jusqu'au 26 avril pour se prononcer sur l'accord, et que si Microsoft ne conclut pas son achat d'Activision en juillet, il devra payer des frais de rupture de 3 milliards de dollars.