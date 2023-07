Microsoft trébuche à Wall Street, plombé par le ralentissement du cloud

(Boursier.com) — Microsoft corrigeait hier soir de 3,8% après bourse à Wall Street. Le groupe de Redmond a certes dévoilé des comptes assez nettement supérieurs aux attentes de marché pour le trimestre clos, mais le ralentissement de croissance d'Azure et les perspectives encore difficilement mesurables dans l'intelligence artificielle semblent inciter les opérateurs à une certaine prudence, d'autant que le titre évoluait non loin de ses sommets historiques.

Pour son quatrième trimestre fiscal, le groupe a affiché un bénéfice ajusté par action de 2,69$, contre un consensus de 2,54$ et un niveau de 2,23$ un an plus tôt. Les revenus ont été de 56,19 milliards de dollars sur le trimestre, à comparer aux 51,9 milliards de la période correspondante de l'exercice antérieur. La croissance du cloud a certes soutenu les résultats, mais elle ressort en ralentissement. De plus, le management indique que l'expansion des services dans l'intelligence artificielle aura un impact "graduel" sur les revenus, terme qui n'a visiblement pas été apprécié par les investisseurs les plus euphoriques. Quoi qu'il en soit, le bénéfice trimestriel dépasse les 20 milliards de dollars, tandis que les revenus totaux augmentent de 8,4% en glissement annuel et battent le consensus qui était de 55,5 milliards environ.

Satya Nadella, le directeur général de l'affaire, a indiqué que le groupe restait concentré sur la plateforme IA. Les marchés, qui étaient allés un peu vite en besogne, restent quant à eux quelque peu sur leur faim, alors que les efforts du groupe pour ajouter des fonctionnalités IA sur ses différents produits et notamment les services cloud, n'ont évidemment pas encore produit d'impact notable sur les résultats financiers. Le groupe software semble pourtant en pointe dans le domaine, après avoir investi des milliards de dollars dans OpenAI, concepteur du robot conversationnel le plus en vogue du moment, ChatGPT. Fort de cet investissement, le groupe a pris une certaine avance en développant différents outils et en lançant par exemple un chatbot Bing. Le groupe a aussi annoncé la semaine dernière que son logiciel de productivité IA Microsoft 365 Copilot serait proposé au prix de 30$ par utilisateur et par mois, ce qui avait alors propulsé la valeur au sommet. Microsoft a également lancé 'Bing Chat Enterprise', nouvel outil de chat offrant aux entreprises soucieuses de l'utilisation de l'IA générative davantage de protection et de contrôles de sécurité. Le groupe entend donc capter une grande partie de l'extraordinaire demande actuelle pour ce type de services...

Mais pour l'heure, les marchés se concentrent donc sur les résultats du groupe, qui ne traduisent sans doute pas le plein potentiel de la "révolution IA". Parmi les autres éléments financiers ayant retenu l'attention, Microsoft a augmenté de 37% ses dépenses à 10,7 milliards de dollars sur le trimestre afin de faire face à la forte demande en produits IA. Ces dépenses devraient demeurer conséquentes sur l'exercice entamé. Azure, la division cloud toujours très surveillée, a vu son chiffre d'affaires augmenter de 26% en glissement annuel. Le bénéfice ajusté par action s'est apprécié de 21% en comparaison de l'an dernier. Le bénéfice net a grimpé de 20%. Microsoft Cloud a affiché des ventes de 30,3 milliards de dollars en hausse de 21%. Les revenus de la division productivité et entreprise, comprenant Office 365, ont augmenté de 10% à 18,3 milliards de dollars. L'activité PC a quant à elle décliné à 13,9 milliards de dollars avec Windows.

Nadella indique que les organisations demandent comment et à quelle vitesse elles pourront utiliser la prochaine génération d'IA pour répondre aux opportunités et difficultés auxquelles elles seront confrontées, de manière sûre et responsable. Le dirigeant a noté qu'Azure représentait plus de la moitié des 110 milliards de dollars de revenus de Microsoft Cloud au cours de l'exercice 2023. L'expansion d'Azure, à 26% sur le trimestre écoulé (27% à devises constantes), est proche des attentes, mais il s'agit de savoir de quelle manière l'IA pourra permettre au groupe de réaccélérer sur ce segment. Le groupe estime qu'Azure progressera de 25 à 26% à devises constantes sur le premier trimestre fiscal juste entamé. Au troisième trimestre 2023, la croissance d'Azure à devises constantes était de 31%.

Le titre pourrait donc consolider nettement ce jour son rallye du premier semestre, qui avait été surtout alimenté par l'intelligence artificielle.