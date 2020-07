Microsoft : sur le toit de Wall Street !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Microsoft souffle, en baisse légère de 1% à 212$, ce vendredi après avoir enchaîné les records historiques à Wall Street, ce qui correspond à une capitalisation de... 1.625 Mds$ ! Le groupe a pris du même coup la première place en terme de valorisation sur le marché US devant Amazon (1.586 Mds$) et Apple (1.469 Mds$). Parmi les derniers avis de brokers, Morgan Stanley a relevé son cours cible de 198 à 230$, tout en restant à "surpondérer" sur le dossier en attendant les comptes trimestriels du groupe (T4), alors que Microsoft a largement profité des mesures de confinement à travers le monde ces derniers mois...

Rappelons que Microsoft avait publié des résultats supérieurs aux attentes pour son 3e trimestre fiscal, malgré la crise du Covid-19. Le géant américain de l'informatique a notamment profité de la demande de ses clients "cloud" et de sa plateforme de travail en équipe et de visioconférence 'Teams'. Ces activités ont en effet été largement soutenues par le recours massif des entreprises au télétravail dans le contexte de pandémie internationale.

Sur le T3, de janvier-mars, le bénéfice net a atteint 10,75 milliards de dollars, soit 1,4$ par action, contre 1,14$ un an plus tôt et 1,27$ par action attendu par le consensus. Les ventes du groupe ont totalisé 35 Mds$ contre 30,57 Mds$ il y a un an et 33,76 Mds$ attendus par les marchés.

Transformation express !

"Au 3e trimestre fiscal, le Covid-19 a eu un impact minime sur les revenus globaux du groupe" avait indiqué la direction de Microsoft, tout en reconnaissant que certaines de ses activités dépendantes de la publicité (comme LinkedIn et Bing) avaient quant même ralenti en fin de trimestre.

"Nous avons assisté à deux ans de transformation numérique en deux mois" a expliqué le DG du groupe, Satya Nadella. "Du travail collaboratif et la formation à distance, aux services aux clients, en passant par les infrastructure critiques du "cloud" et la sécurité informatique, nous travaillons tous les jours avec nos clients pour les aider à s'adapter et à rester opérationnels dans un monde où tout se fait à distance", avait-il ajouté. Depuis le 1er janvier, le titre Microsoft a progressé de 36% à Wall Street !