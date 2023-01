Microsoft supprime 10.000 emplois !

(Boursier.com) — Microsoft a confirmé les rumeurs ce mercredi, faisant état des suppressions de 10.000 postes, ce qui représente environ 5% de ses effectifs dans le monde. Dans un message aux employés, le CEO du groupe de Redmond, Satya Nadella, annonçant ces coupes qui se produiront d'ici au 31 mars, se dit "confiant" quant au fait que le géant software émerge "plus fort et plus compétitif". Le groupe prévoit de passer une charge de 1,2 milliard de dollars au deuxième trimestre du fait de ces actions.

Microsoft entend donc supprimer 10.000 emplois d'ici la fin du troisième trimestre de l'exercice décalé 2023, nouveau signe d'accélération des licenciements dans le secteur technologique américain. Ces mesures entraîneront une charge de 1,2 milliard de dollars au deuxième trimestre de l'exercice 2023, soit un impact négatif de 12 cents sur le bénéfice par action.