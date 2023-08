Microsoft soumet un nouveau projet à Londres pour le rachat d'Activision

(Boursier.com) — Microsoft , qui tente de convaincre le régulateur britannique d'approuver son accord d'acquisition de l'éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard, a soumis un nouveau plan, suite au rejet opposé par la CMA plus tôt cette année. L'Autorité britannique de la concurrence et des marchés reconsidèrera l'offre de Microsoft pour 69 milliards de dollars, alors que le géant software vient d'annoncer son intention de vendre les droits de cloud streaming de tous les jeux Activision actuels et futurs sortis au cours des 15 prochaines années à Ubisoft. Le désinvestissement n'inclut pas l'Espace économique européen, a indiqué la CMA. "Nous craignions auparavant que Microsoft soit en mesure de contrôler la manière dont ce marché allait se développer", a déclaré Sarah Cardell, directrice générale de la CMA, dans une interview sur Bloomberg Radio. "Ce que nous constatons avec ce nouvel accord, et nous devrons le tester attentivement au cours de notre examen, c'est que plutôt que Microsoft soit en mesure de contrôler la façon dont ces droits de streaming dans le cloud sont utilisés, ce contrôle sera transféré à une société indépendante".

Dans le cadre de la transaction restructurée, Microsoft ne serait pas en mesure ni de publier les jeux Activision Blizzard exclusivement sur son propre service de streaming cloud, Xbox Cloud Gaming, ni de contrôler exclusivement les conditions de licence des jeux Activision Blizzard pour les services concurrents, selon le colosse software. L'enquête de phase 1 de la CMA va maintenant commencer et l'autorité britannique a fixé la date limite statutaire au 18 octobre.

Cet accord permettra à Ubisoft de proposer l'accès aux jeux d'Activision Blizzard en "cloud streaming" à un plus grand nombre de joueurs dans le monde entier. Ces droits sont perpétuels, a ajouté le Français. Ce deal, dont le montant financier n'a pas été dévoilé, permettra ainsi à Ubisoft de continuer à renforcer l'offre de contenu de son service d'abonnement Ubisoft+, ainsi que d'accorder des licences d'accès en streaming au catalogue actuel de jeux d'Activision Blizzard, ainsi que toute nouvelle sortie, aux entreprises de Cloud Gaming, aux fournisseurs de services et aux fabricants de consoles. Cet accord permettra d'élargir les possibilités d'accès pour les joueurs à l'ensemble des services de streaming. Ubisoft+ continuera à enrichir son catalogue en permettant aux joueurs de jouer sur plusieurs plateformes, notamment sur PC, Xbox et Amazon Luna avec un seul abonnement à Ubisoft+ Multi Access, et sur la PlayStation avec Ubisoft+ Classics.