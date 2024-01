Microsoft : Sam Altman d'OpenAI discute d'une entreprise de fabrication de puces IA

(Boursier.com) — Sam Altman, directeur général d'OpenAI, startup vedette de l'intelligence artificielle soutenue par Microsoft, s'entretient avec des investisseurs et des fabricants de puces à propos du lancement d'une nouvelle entreprise de puces IA, indique le Financial Times. Des personnes ayant une connaissance directe des négociations ont déclaré au FT qu'Altman discutait avec des investisseurs du Moyen-Orient au sujet de la fourniture de fonds pour un projet de fabrication de puces permettant de former et de construire des modèles d'IA, et qu'il était en pourparlers avec Taiwan Semiconductor au sujet d'un partenariat de production de puces. L'article n'est pas en mesure de préciser la somme recherchée par Altman, mais indique que l'idée nécessiterait probablement des milliards de dollars. Il n'est pas spécifié non plus si l'entreprise en question serait ou non une filiale d'OpenAI, mais des personnes connaissant les projets ont déclaré au FT qu'OpenAI serait le principal client de cette entreprise.