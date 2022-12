Microsoft : s'offre 4% du London Stock Exchange

(Boursier.com) — Microsoft va acquérir 4% du London Stock Exchange. Le géant américain va racheter les actions détenues par un consortium composé de Blackstone et Thomson Reuters, a annoncé la société. Scott Guthrie, vice-président exécutif de Microsoft pour le cloud et l'intelligence artificielle, sera nommé directeur non exécutif de LSEG en temps voulu. Cette prise de participation fait partie d'un partenariat plus large de 10 ans visant à aider le propriétaire de la Bourse de Londres à développer des analyses de données et une infrastructure cloud à l'aide des produits Microsoft, a souligné la firme de Redmond.

L'accord devrait coûter à LSEG entre 250 et 300 millions de livres sterling entre 2023 et 2025, dont environ 100 M£ en dépenses d'investissement. L'accord devrait augmenter "de manière significative" la croissance des revenus de LSEG au fil du temps, à mesure que de nouveaux produits seront mis en service.

Microsoft devrait de son côté obtenir environ 2,8 milliards de dollars de dépenses de LSEG sur la durée du partenariat, avec de possibles recettes supplémentaires en fonction du "succès du partenariat stratégique" et de la demande pour la plate-forme de données et les services professionnels de LSEG. Satya Nadella, PDG de Microsoft, a déclaré : "les avancées dans le cloud et l'IA transformeront fondamentalement la manière dont les institutions financières recherchent, interagissent et effectuent des transactions sur toutes les classes d'actifs, et s'adaptent aux conditions changeantes du marché".