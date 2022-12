Microsoft redouble d'efforts pour faire valider le rachat d'Activision

(Boursier.com) — Le président de Microsoft, Brad Smith, rencontrera les trois membres démocrates de la FTC pour discuter de l'accord de rachat d'Activision, indique le New York Post. Des sources proches de la situation ont indiqué au New York Post que Smith allait rencontrer la présidente de la FTC, Lina Khan, ainsi que les commissaires démocrates Rebecca Slaughter et Alvaro Bedoya, ce mercredi 7 décembre, avant une réunion à huis clos des commissaires de la FTC le jeudi 8 décembre pour discuter de la fusion et éventuellement voter à ce sujet. Des sources ont précisé au journal que Smith soulignerait la décision de Microsoft d'offrir à Sony un contrat de licence de 10 ans pour les jeux Activision sur ses consoles PlayStation, et que les jeux seraient proposés sur PS en même temps qu'ils deviendraient disponibles sur la Xbox de Microsoft.