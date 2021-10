Microsoft redevient la 1ère capitalisation mondiale devant Apple

(Boursier.com) — Fort de ses très bons résultats publiés mardi soir, Microsoft est parvenu vendredi à dépasser Apple (qui a un peu déçu sur ses comptes) pour reprendre la place de première capitalisation boursière mondiale. La capitalisation boursière de Microsoft (+1,8% à 330,24$) a ainsi atteint 2.480 milliards de dollars vendredi soir, tandis que celle d'Apple (-2,3% à 149,07$) évoluait à 2.460 Mds$.

Ce n'est pas la première fois que Microsoft se hisse à la première place de ce podium mondial, mais par le passé, Apple est toujours parvenu à le rattraper. Depuis le début de l'année, le titre Microsoft a gagné 48,4%, tandis qu'Apple n'a avancé que de 12,3%.

Les résultats trimestriels des deux géants du web publiés ces derniers jours ont montré que le groupe fondé par Bill Gates avait mieux résisté aux problèmes d'approvisionnement que le concepteur de l'iPhone.

Microsoft soutenu par le "cloud", Apple gêné par les pénuries de composants

Microsoft a dégagé des profits records de 20,5 milliards de dollars lors du dernier trimestre, bénéficiant de l'engouement des entreprises pour l'informatique dématérialisée (le cloud) lié à l'impact de la pandémie. Il est aussi parvenu à progresser dans ses activités traditionnelles, les ordinateurs personnels et les consoles de jeux, qui représentent plus d'un tiers de ses revenus. Même si Microsoft a admis rencontrer des problèmes de chaîne d'approvisionnement, ses prévisions de ventes pour la division PC (dont Windows, Surface et XBox) au 4e trimestre ont dépassé les attentes des analystes.

Apple (qui n'est pas présent dans les services "cloud") a lui aussi affiché jeudi soir un bénéfice net supérieur à 20 Mds$ (20,6 Mds$) pour son du 4e trimestre fiscal (achevé fin septembre) en hausse de 62% et conforme aux attentes des marchés... Cependant, le chiffre d'affaires du groupe de Cupertino a été raboté par les difficultés d'approvisionnement en composants, ce qui a pesé sur les ventes d'iPhones et de "wearables" (Apple Watch, Airpods...) De quoi inquiéter les investisseurs à l'approche des fêtes de fin d'année, cruciales pour Apple.

Apple estime avoir perdu environ 6 Mds$ de revenus sur la période juillet-septembre du fait de "contraintes d'approvisionnement plus importantes que prévu", a déclaré le directeur général, Tim Cook, lors de la conférence téléphonique de présentation des résultats.

Derrière Microsoft et Apple, les autres géant d'internet restent assez loin, même si Alphabet (Google) flirte avec les 2.000 Mds$ (1.960 Mds$ vendredi soir) de capitalisation boursière, devant Amazon (1.750 Mds$) et Tesla (1.090 Mds$). Facebook est revenu sous les 1.000 Mds$ (899 Mds$), plombé par les multiples controverses sur la protection des données et la gestion des contenus toxiques sur ses réseaux sociaux.