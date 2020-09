Microsoft réalise la plus grosse acquisition de son histoire dans le gaming avec le rachat de ZeniMax Media

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A défaut de TikTok, Microsoft va mettre la main sur ZeniMax Media, propriétaire de l'éditeur de jeux vidéo Bethesda Softworks. Une acquisition de 7,5 milliards de dollars, tout simplement la plus importante du géant américain dans le gaming ! Bethesda est un éditeur référent dans l'industrie avec des jeux tels que The Elder Scrolls, Doom, Dishonored et Fallout. Le groupe devrait également sortir au moins deux jeux début 2021.

Three billion people look to gaming for entertainment, community, and achievement and our ambition is to empower each of them, wherever they play. Today is a step forward on that journey as we welcome the beloved studios and franchises of @Bethesda to @Xbox https://t.co/LENQCXTwBg >— Satya Nadella (@satyanadella), via Twitter

Microsoft affirme dans son communiqué que les jeux "alimenteront de nouveaux services de cloud-gaming comme le Xbox Game Pass", qui compte plus de 15 millions d'abonnés. Microsoft prévoit d'ajouter les "franchises emblématiques" de Bethesda à la bibliothèque GamePass et a l'intention de proposer les futurs jeux de Bethesda sur Game Pass le jour même de leur lancement sur Xbox ou PC. Le groupe de Redmond s'attend à finaliser la transaction au cours de la seconde moitié de l'exercice 2021 et estime l'"impact minimal" sur le résultat d'exploitation ajusté des exercices 2021 et 2022.

Une annonce qui intervient à quelques semaines de la sortie d'une nouvelle génération de consoles Xbox. Bon timing ?