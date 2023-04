Microsoft rassure, le titre s'envole

(Boursier.com) — Microsoft bondissait de plus de 8% hier soir à Wall Street après la publication de comptes trimestriels meilleurs qu'attendu malgré le nouveau ralentissement de la croissance de ses activités d'informatique dématérialisée. Sur les trois premiers mois de l'année, le géant américain a dégagé un bpa de 2,45 dollars, en hausse de 10%, contre un consensus de 2,23$, pour un chiffre d'affaires en amélioration de 7% à 52,9 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires de la division "cloud" est ressorti à 22,1 Mds$, contre un consensus de 21,85 Mds$. Azure a affiché une croissance de 27% sur la période. Une progression impressionnante mais qui diminue chaque trimestre depuis le troisième trimestre 2022, les entreprises réduisant leurs dépenses en capital dans un contexte de hausse des taux d'intérêt.

Alors que la majeure partie de ses revenus proviennent des ventes de logiciels et des services "cloud", le groupe informatique a attiré l'attention cette année en annonçant un partenariat avec OpenAI, le créateur de ChatGPT, et un recours accru à l'intelligence artificielle (IA) pour son moteur de recherche Bing. "Il y a une grande excitation, et l'innovation (...) est apparente au marché, mais il est encore vraiment trop tôt pour que cela se concrétise avec ampleur dans nos trimestres", a déclaré à 'Reuters' le directeur des relations avec les investisseurs, Brett Iversen, à propos de l'impact de l'IA sur les activités de Microsoft.

Si les analystes étaient pessimistes dans leurs prévisions pour l'activité Windows, qui dépend grandement de ventes d'ordinateurs PC ayant chuté au cours des derniers trimestres, le recul des ventes de ce segment a été moins important qu'anticipé - 13,3 milliards de dollars, contre un consensus de 12,19 Mds$ selon des données Refinitiv. La division regroupant Office et les ventes publicitaires sur le réseau social professionnel LinkedIn a enregistré un chiffre d'affaires de 17,5 Mds$, battant là aussi les attentes des analystes qui anticipaient 16,99 Mds$.