Microsoft pourrait sortir ses propres puces IA !

(Boursier.com) — Microsoft dévoilera une nouvelle puce IA lors de sa conférence des développeurs le mois prochain, selon 'The Information', qui indique que la puce en question serait "similaire" aux GPU de Nvidia et conçue pour fonctionner dans des centres de données servant des LLM (grands modèles de langage). The Information ajoute que Microsoft se demande toujours s'il convient de proposer la puce aux clients Azure. L'article note que Microsoft travaille sur la puce au nom de code Athena depuis 2019, et que son existence avait été signalée plus tôt cette année. La conférence des développeurs de Microsoft commence le 14 novembre.

Rappelons qu'OpenAI, le créateur de ChatGPT, envisagerait aussi selon Reuters de concevoir ses propres puces d'intelligence artificielle et serait allé jusqu'à évaluer pour cela une cible d'acquisition potentielle. Reuters citait la semaine dernière des personnes familières avec les projets. OpenAI n'aurait toutefois pas encore décidé d'aller de l'avant, selon des discussions internes récentes dont l'agence Reuters a pris connaissance. Depuis au moins l'année dernière, le groupe aurait discuté de diverses options pour résoudre la pénurie de puces d'IA coûteuses sur lesquelles OpenAI s'appuie. Les options considérées incluent la construction d'une usine dédiée aux puces d'IA, une collaboration plus étroite avec d'autres fabricants de puces, dont Nvidia, et la diversification des fournisseurs au-delà de Nvidia.