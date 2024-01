Microsoft : OpenAI discute avec CNN, Fox et Time

(Boursier.com) — OpenAI , le créateur de ChatGPT, soutenu financièrement par Microsoft, serait en pourparlers avec CNN, Fox Corporation et Time en vue de conclure des contrats de licence. C'est ce qu'indique Bloomberg, citant des personnes familières de la situation. Ainsi, la startup d'intelligence artificielle poursuit ses efforts pour sécuriser l'accès à des contenus lui permettant de former ses outils d'IA, tandis que les accusations d'atteinte aux droits d'auteur se multiplient.

OpenAI discute donc notamment avec CNN (Warner Bros. Discovery) afin de pouvoir utiliser ses articles pour former ChatGPT et également de présenter le contenu de CNN dans les produits OpenAI, selon l'une des sources de Bloomberg, qui a parlé sous couvert d'anonymat pour discuter de questions privées. CNN et Fox négocient non seulement sur les contenus écrits, mais également sur le contenu vidéo et image. Enfin, la directrice générale de Time, Jessica Sibley, a déclaré que l'éditeur était en discussion avec OpenAI et "optimiste quant à la conclusion d'un accord qui reflète la juste valeur du contenu". OpenAI avait auparavant déclaré à Bloomberg qu'il discutait avec des dizaines d'éditeurs au sujet d'accords de licence, mais n'avait pas cité de sociétés spécifiques.