Microsoft : les salariés d'OpenAI menacent de partir en masse

(Boursier.com) — Le feuilleton OpenAI se poursuit après l'éviction de son directeur général, aussi vite embauché par Microsoft. Protestant contre la décision du conseil d'administration de la startup d'intelligence artificielle à l'origine de ChatGPT, les employés d'OpenAI menacent de quitter massivement leurs fonctions. Sur le réseau social X, des dizaines de comptes de salariés reprennent le message "OpenAI n'est rien sans ses collaborateurs". Un message repris par le directeur des opérations Brad Lightcap ou la DG par intérim Mira Murati. En bref, les employés se regroupent apparemment presque tous derrière Sam Altman. Environ 70% des salariés seraient prêts à partir. Plus de 500 personnes au sein d'OpenAI ont signé une lettre ouverte au conseil d'administration, menaçant de rejoindre l'équipe d'Altman chez Microsoft à moins que l'ensemble du conseil d'administration actuel ne démissionne !

Sam Altman et Greg Brockman, respectivement ex-directeur général et président du conseil d'administration d'OpenAI, qui viennent juste de quitter leurs postes, vont rejoindre Microsoft ! Ainsi, Satya Nadella, directeur général du géant software de Redmond, a annoncé que les deux hommes allaient diriger une nouvelle équipe de recherche Microsoft sur l'IA avancée. Nadella a aussi confirmé la nomination de l'ancien patron de Twitch, Emmett Shear, à la tête d'OpenAI, créateur de ChatGPT. Ces décisions semblent donc stabiliser la situation, alors que depuis vendredi soir et l'annonce par le conseil d'administration d'OpenAI de l'éviction abrupte d'Altman, les rebondissements sont incessants sur ce dossier.

"Nous restons attachés à notre partenariat avec OpenAI et avons confiance dans notre feuille de route produit, dans notre capacité à continuer à innover avec tout ce que nous avons annoncé lors de Microsoft Ignite et à continuer à soutenir nos clients et partenaires. Nous sommes impatients de faire connaissance avec Emmett Shear et la nouvelle équipe de direction d'OAI et de travailler avec eux. Et nous sommes extrêmement heureux d'annoncer que Sam Altman et Greg Brockman, ainsi que leurs collègues, rejoindront Microsoft pour diriger une nouvelle équipe de recherche sur l'IA avancée. Nous sommes impatients d'agir rapidement pour leur fournir les ressources nécessaires à leur réussite", a précisé Satya Nadella sur le réseau social X, ex-Twitter.

Les opérateurs ont été surpris vendredi soir par une annonce intervenue peu avant la clôture, concernant l'éviction du patron emblématique d'OpenAI, Sam Altman. Le conseil d'administration d'OpenAI a ainsi annoncé qu'Altman quittait son poste de directeur général et abandonnait ses fonctions au conseil d'administration. Mira Murati, directrice de la technologie de l'entreprise à l'origine de ChatGPT, devait assumer les fonctions de DG par intérim avec effet immédiat, mais a aussi vite été remplacée par Emmett Shear. Le départ de M. Altman "fait suite à un processus d'examen délibératif mené par le conseil, qui a conclu qu'il n'avait pas toujours été franc dans ses communications avec le conseil, ce qui a entravé sa capacité à exercer ses responsabilités. Le conseil d'administration n'a plus confiance en sa capacité à continuer à diriger OpenAI", selon le communiqué publié vendredi par le conseil d'administration.

Ce conseil d'administration d'OpenAI, dont les jours semblent désormais comptés, est composé du scientifique en chef d'OpenAI, Ilya Sutskever, ainsi que des administrateurs indépendants, à savoir Adam D'Angelo, DG de Quora, l'entrepreneur technologique Tasha McCauley et Helen Toner, du Georgetown Center for Security and Emerging Technology. Ilya Sutskever, sentant le vent tourner rapidement, a exprimé ses regrets d'avoir participé au débarquement brutal d'Altman...