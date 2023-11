Microsoft : les anciens dirigeants d'OpenAI, Altman et Brockman, vont prendre la tête d'une nouvelle équipe

(Boursier.com) — Sam Altman et Greg Brockman, respectivement ex-directeur général et président du conseil d'administration d'OpenAI, qui viennent juste de quitter leurs postes, vont rejoindre Microsoft ! Ainsi, Satya Nadella, directeur général du géant software de Redmond, a annoncé que les deux hommes allaient diriger une nouvelle équipe de recherche Microsoft sur l'IA avancée. Nadella a aussi confirmé la nomination de l'ancien patron de Twitch, Emmett Shear, à la tête d'OpenAI, créateur de ChatGPT. Ces décisions semblent donc stabiliser la situation, alors que depuis vendredi soir et l'annonce par le conseil d'administration d'OpenAI de l'éviction abrupte d'Altman, les rebondissements sont incessants sur ce dossier.

"Nous restons attachés à notre partenariat avec OpenAI et avons confiance dans notre feuille de route produit, dans notre capacité à continuer à innover avec tout ce que nous avons annoncé lors de Microsoft Ignite et à continuer à soutenir nos clients et partenaires. Nous sommes impatients de faire connaissance avec Emmett Shear et la nouvelle équipe de direction d'OAI et de travailler avec eux. Et nous sommes extrêmement heureux d'annoncer que Sam Altman et Greg Brockman, ainsi que leurs collègues, rejoindront Microsoft pour diriger une nouvelle équipe de recherche sur l'IA avancée. Nous sommes impatients d'agir rapidement pour leur fournir les ressources nécessaires à leur réussite", a précisé Satya Nadella sur le réseau social X, ex-Twitter.

"Je suis très heureux de vous voir nous rejoindre en tant que CEO de ce nouveau groupe qui donne un nouveau rythme à l'innovation, Sam. Nous avons beaucoup appris au fil des années sur la manière de donner aux fondateurs et aux innovateurs un espace pour construire des identités et des cultures indépendantes au sein de Microsoft, notamment GitHub, Mojang Studios et LinkedIn, et j'ai hâte que vous fassiez de même", a ajouté Nadella, s'adressant à Sam Altman sur X. Altman avait "tweeté" auparavant : "La mission continue".

Les annonces semblent faire leur petit effet à Wall Street, le titre Microsoft étant attendu en hausse de plus de 2%.