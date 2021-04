Microsoft : les analystes apprécient les comptes !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — De nombreux analystes financiers ont relevé mercredi leurs objectifs de cours sur le titre Microsoft, au lendemain de la publication de résultats trimestriels jugés "impressionnants". Les profits comme les ventes du géant américain du numérique ont ainsi largement dépassé les attentes, soutenus par les mutations vers le télétravail provoquées par la crise du coronavirus.

Toutefois, cette annonce, faite mardi après la clôture de Wall Street, a entraîné un recul de l'action Microsoft d'environ 2,5% en séance mercredi, autour de 255,58$. Le retrait serait plutôt à mettre sur le compte de prises de bénéfices, après une série de trois clôtures record pour le titre du géant du numérique (261,97$ mardi soir). La capitalisation boursière du groupe frôle les 2.000 Mds$, talonnant le numéro un mondial Apple (2.260 Mds$ mardi soir).

Des objectifs de cours de l'ordre de 300$ pour de nombreux brokers

Le broker Oppenheimer a salué "un nouveau trimestre impressionnant" et a confirmé sa recommandation d'achat sur Microsoft, avec un objectif de cours de 275$. Le courtier Piper Sandler estime de son côté que la correction du titre est une opportunité d'achat, et a relevé son objectif de cours de 300 à 305$. La firme Wedbush a relevé son objectif de 300 à 310$, en saluant une "nouvelle merveille de performance dans le cloud", avec un bond de plus de 50% des ventes de la division cloud "Azure" de Microsoft.

L'analyste de Morgan Stanley Keith Weiss a qualifié les comptes de "solides" et s'est dit de plus en plus confiant sur la durabilité de la croissance du groupe, notamment dans le cloud, malgré la concurrence d'Amazon Web Services (AWS). Morgan Stanley a relevé son objectif de cours de 290$ à 300$.

Un peu moins optimiste, JP Morgan a relevé son objectif à 270$ contre 245$. L'analyste Mark Murphy estime que les réservations et les carnets d'ordres de Microsoft vont soutenir une croissance récurrente "plutôt robuste" à l'avenir.

Stephen Ju, de Credit Suisse, vise pour sa part 300$ (contre 265$ jusqu'ici) sur le titre Microsoft, notant que les contrats cloud d'Azure devenaient "plus gros, de plus long terme et dans des domaines plus stratégiques" qu'auparavant.

Croissance de 50% sur un an de la solution "cloud" Azure

Pour son troisième trimestre fiscal, achevé fin mars, Microsoft a annoncé mardi soir un bénéfice net de 15,46 milliards de dollars, soit 2,03$ par action contre 1,40$ lors de la même période de 2020, et en tenant compte d'une ristourne fiscale de 620 millions de dollars. Sans ce gain fiscal, le bnpa s'établit à 1,95$ ce qui reste supérieur aux attentes du consensus, logé à 1,78$.

Dans le communiqué du groupe, le CEO Satya Nadella a indiqué qu'"après un an de pandémie, les courbes d'adoption des solutions numériques ne ralentissent pas. Elles accélèrent, ce n'est que le début".

Les revenus du groupe ont aussi dépassé les attentes à 41,7 Mds$ contre 33,06 Mds$ un an plus tôt (+26%), et 41,04 Mds$ attendus par les analystes sondés par le cabinet FactSet. Les analystes les plus exigeants estimaient mercredi que les chiffres auraient pu être encore plus élevés, ce qui pourrait expliquer le recul du titre mardi...

Prévisions optimistes pour le 4e trimestre en cours

Comme les trimestres précédents, les ventes ont été tirées par la division "cloud", en particulier la solution "Azure", dont les ventes ont bondi de 50% sur un an, a indiqué le groupe, qui ne communique pas le chiffre exact, contrairement à ses concurrents Amazon (avec AWS, Amazon Web Services) et Alphabet. La branche qui englobe Azure et d'autres activités a dégagé un chiffre d'affaires de 15,1 Mds$ contre 12,28 Mds$ en 2020 (+23%), alors que les analystes tablaient sur 14,93 Mds$.

Le groupe s'est en outre montré confiant sur le 4e trimestre en cours, et vise un chiffre d'affaires de 43,6 Mds$ à 44,5 Md$ (dont 16,2 à 16,45 Mds$ pour la division qui englobe le "cloud"). Les analystes tablaient sur des ventes moins élevées, de l'ordre de 42,98 Mds$, et attendent un bpa de 1,78$.