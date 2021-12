Microsoft : le régulateur britannique va étudier le deal Nuance de 16 Mds$

(Boursier.com) — Le régulateur britannique de la concurrence a annoncé son intention d'examiner l'acquisition par Microsoft de la société d'intelligence artificielle et de technologie vocale Nuance pour 16 milliards de dollars. L'Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) entend déterminer si cet accord affecte la concurrence sur le marché britannique. Microsoft avait annoncé en avril le rachat programmé de Nuance, afin de renforcer sa présence dans les services cloud pour la santé. L'accord a obtenu l'approbation réglementaire aux États-Unis et en Australie, sans recours. L'opération constituerait pour Microsoft la deuxième transaction la plus importante, après son achat pour 26,2 milliards de dollars de LinkedIn en 2016. Elle devrait obtenir l'approbation antitrust inconditionnelle de l'UE. Selon Reuters, Microsoft était en pourparlers préliminaires avec la CMA avant une demande formelle d'approbation de l'accord Nuance. La CMA indique que les parties intéressées ont jusqu'au 10 janvier pour commenter le deal.