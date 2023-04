Microsoft : le régulateur britannique s'oppose au rachat d'Activision Blizzard

(Boursier.com) — Mauvaise nouvelle pour Microsoft. Le régulateur britannique a décidé de mettre son veto au rachat de l'éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard par le géant américain en raison de craintes sur la concurrence dans le domaine des jeux en ligne. Selon l'Autorité de la concurrence et des marchés, l'engagement de Microsoft d'offrir l'accès à la franchise "Call of Duty" d'Activision, qui pèse plusieurs milliards de dollars, aux principales plateformes de "cloud gaming" n'atténue pas suffisamment ses préoccupations.

"Microsoft bénéficie déjà d'une position puissante et d'une longueur d'avance sur d'autres concurrents dans le cloud gaming et cet accord renforcerait cet avantage en lui donnant la capacité de saper des concurrents nouveaux et innovants", a déclaré Martin Coleman, président du groupe d'experts indépendants menant cette enquête. La CMA estime que l'opération pourrait entraîner des prix plus élevés, moins de choix et moins d'innovation pour les joueurs britanniques.

Microsoft a indiqué dans un communiqué rester pleinement engagé dans cette acquisition et prévoir de faire appel. "La décision de la CMA rejette une voie pragmatique pour résoudre les problèmes de concurrence et décourage l'innovation technologique et l'investissement au Royaume-Uni", a déclaré Brad Smith, vice-président et président de Microsoft. "Nous avons déjà signé des contrats pour rendre les jeux populaires d'Activision Blizzard disponibles sur 150 millions d'appareils supplémentaires, et nous restons déterminés à renforcer ces accords par des mesures réglementaires. Nous sommes particulièrement déçus qu'après de longues délibérations, cette décision semble refléter une mauvaise compréhension de ce marché et du fonctionnement réel de la technologie cloud concernée".

Microsoft a annoncé en janvier dernier vouloir racheter Activision dans le cadre d'un accord estimé à 69 milliards de dollars. De quoi en faire la plus grosse opération de l'histoire de l'industrie du gaming.