Microsoft : le régulateur britannique s'inquiète du deal OpenAI

(Boursier.com) — La CMA, régulateur antitrust et financier britannique, a indiqué ce jour qu'il examinerait la possibilité de lancer une enquête sur le partenariat multimilliardaire de Microsoft avec le concepteur de ChatGPT, OpenAI. Il s'agirait de déterminer si le rapprochement a abouti à une "prise de contrôle", a déclaré l'Autorité britannique de la concurrence et des marchés. Microsoft détient 49% d'OpenAI, selon des sources proches du dossier citées par Reuters. OpenAI a une société mère à but non lucratif qui en détient 2%, selon les mêmes sources. C'est la deuxième fois cette année que la CMA se penche sur ce dossier. Elle s'était déjà demandé si le deal entre Microsoft et OpenAI n'avait pas abouti à la création d'une situation de fusion. "Il y a eu récemment un certain nombre de développements dans la gouvernance d'OpenAI, dont certains impliquent Microsoft", relève cette fois la CMA. À la lumière de ces développements, la CMA délivre désormais une ITC pour déterminer si le partenariat Microsoft/OpenAI, y compris les développements récents, a abouti à une situation de fusion pertinente et, si tel était le cas, quel serait l'impact potentiel sur la concurrence...

La vitesse à laquelle l'utilisation de l'IA se développe est sans précédent, tandis que les avancées dans des modèles de base puissants, tels que celui qui sous-tend ChatGPT, signifient qu'il s'agit "d'un moment charnière dans le développement de cette technologie", selon la CMA. Cette décision intervient après les développements du mois dernier, qui ont vu Microsoft prendre une position sans droit de vote au conseil d'administration d'OpenAI, après y avoir investi des milliards de dollars.