Microsoft : le régulateur britannique prêt à approuver le deal Activision

(Boursier.com) — Microsoft pourrait bien obtenir l'accord de la CMA britannique pour le rachat de l'éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars. Ainsi, le deal restructuré ouvre la voie à une approbation, selon le régulateur antitrust britannique, qui avait bloqué l'opération en avril du fait du contrôle excessif supposé qu'il aurait donné au géant software de Redmond sur le marché du cloud gaming. En août, Activision avait toutefois accepté de vendre à Ubisoft les droits de cloud streaming de 'Call of Duty' et de tout autre titre d'Activision-Blizzard actuel ou à venir au cours des 15 années suivant son acquisition par Microsoft. La Competition & Markets Authority (CMA) britannique a estimé que ce désinvestissement "répondait substantiellement" à ses inquiétudes antérieures. La CMA n'a identifié que des "inquiétudes résiduelles" à propos du nouveau deal, et Microsoft a mis en avant des solutions dont l'autorité britannique estime qu'elles devraient résoudre les derniers problèmes. Microsoft, cité par Reuters, s'est dit encouragé par ce développement positif dans le processus de revue de la CMA.