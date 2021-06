Microsoft lance Windows 11 et franchit les 2.000 Mds$ de capitalisation

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Apple et Microsoft se disputent depuis des années le titre de 1ère capitalisation mondiale. Si la firme à la pomme est actuellement la tenante du titre, le géant numérique de Redmond a franchi une étape symbolique cette semaine, en dépassant pour la première fois les 2.000 milliards de dollars de capitalisation boursière, un club où Apple évoluait en solo jusqu'à présent. L'événement a coïncidé avec le lancement, jeudi, de Windows 11, la nouvelle version du système d'exploitation de Microsoft.

Jeudi à la clôture de Wall Street, la capitalisation de Microsoft totalisait ainsi 2.009 Mds$ contre plus de 2.200 Mds$ pour Apple. Depuis un an, le titres des deux groupes ont bondi de respectivement 33% et 46,2%, Microsoft comme Apple profitant de la crise du coronavirus, qui a donné un coup de fouet à l'usage des outils numériques, qu'ils soient professionnels ou ludiques.

Microsoft a donc présenté jeudi Windows 11, la première refonte de son système d'exploitation pour PC depuis le lancement de Windows 10 il y a près de 6 ans. Sans révolutionner l'environnement des utilisateurs, Windows 11 se veut plus clair et épuré, et proposera un magasin d'applications en coopération avec Amazon et Intel. Les nouveaux PC équipés de Windows 11 seront commercialisés dans les prochains jours, et à l'automne, il sera possible pour les possesseurs de PC équipés de Windows 10 de migrer gratuitement vers la version 11.

Depuis la crise du Covid, le groupe basé à Redmond dans l'Etat de Washington a notamment profité du boom de la demande de solutions d'hébergement de données dans le cloud, qui a permis à sa plateforme "Azure" de se développer rapidement. La généralisation du télétravail et de l'enseignement à distance a aussi soutenu les ventes de sa suite bureautique Office et de son outil numérique de travail en équipe Teams.

Les analystes financiers demeurent optimistes pour les perspectives du titre Microsoft. 33 sur 36 analystes répertoriés par le cabinet FactSet sont à l'achat sur le titre, avec un objectif de cours moyen de 294,73$, ce qui implique un potentiel de hausse supérieur à 10%.