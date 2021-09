Microsoft lance un programme de rachat d'actions de 60 milliards de dollars

(Boursier.com) — Microsoft a annoncé hier soir la nomination de son directeur des affaires légales (CLO), Brad Smith, en tant que vice-président du groupe. En outre, le géant software américain a dévoilé un nouveau plan de rachat d'actions de 60 milliards de dollars. Smith, qui avait rejoint Microsoft en 1993, était devenu conseiller général en 2002. Il rapportera dans ses nouvelles fonctions au président et CEO Satya Nadella. En outre, le groupe de Redmond a donc choisi de racheter encore massivement ses actions, l'autorisation de rachat n'affichant pas de date d'expiration et pouvant tout de même être suspendue à tout moment. Le titre a progressé de 35% cette année et affiche la deuxième plus importante capitalisation boursière à Wall Street. Le précédent plan de rachat d'actions, de 40 milliards de dollars, avait été annoncé en septembre 2019.