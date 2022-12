Microsoft : la FTC veut bloquer le rachat d'Activision Blizzard

(Boursier.com) — La Federal Trade Commission américaine a lancé une action antitrust contre Microsoft hier dans le but de bloquer l'acquisition de 69 milliards de dollars de l'éditeur de 'Call of Duty', Activision Blizzard. Le gendarme américain de la concurrence a donc engagé une procédure visant à bloquer le rachat de l'éditeur de jeux vidéo Activision par Microsoft, craignant une atteinte grave à la concurrence. Cette action intervient alors que les régulateurs britanniques de la concurrence et des marchés et la Commission européenne continuent quant à eux d'évaluer l'accord. Le rival Sony a fait pression sur les régulateurs du monde entier pour tenter de restreindre les plans de Microsoft. La FTC précise que l'accord "permettrait à Microsoft de supprimer les concurrents de ses consoles de jeu Xbox et de son activité de contenu d'abonnement et de cloud-gaming en croissance rapide".

L'agence accuse aussi Microsoft de revenir sur les assurances données aux régulateurs antitrust de l'Union européenne lorsqu'en 2021, Microsoft avait acquis du contenu de jeu développé par Bethesda Softworks. Malgré les assurances, Microsoft a rendu certains des jeux de Bethesda exclusifs à son écosystème, assure le régulateur américain, également préoccupé par le fait que Microsoft est l'un des deux seuls fabricants de consoles hautes performances. L'accord, annoncé par Microsoft en janvier de cette année, ferait du géant software la troisième plus grande société de jeux au monde par les revenus, derrière Tencent et Sony. Microsoft affirme que cette opération l'aidera à être compétitif dans l'espace de jeu mobile (activité King d'Activision) et à continuer à développer son service Xbox Cloud Gaming. Mais ce projet de rachat de l'éditeur de 'Call of Duty', 'Overwatch' et 'Candy Crush' a donc déclenché des enquêtes approfondies aux USA, au Royaume-Uni et dans l'UE. Au terme de son enquête, la FTC a décidé d'entamer une procédure afin de bloquer l'opération.

"Microsoft a déjà montré qu'il peut et qu'il va bloquer des contenus pour ses rivaux", a affirmé Holly Vedova, directrice du Bureau de concurrence de la FTC. "Aujourd'hui, nous cherchons à empêcher Microsoft de prendre le contrôle d'un studio de jeux indépendant de premier plan et de l'utiliser pour nuire à la concurrence sur plusieurs marchés de jeux dynamiques et de croissance rapide", résume encore la responsable. Brad Smith, vice-président de Microsoft, entend contester en justice cette décision. "Nous avons une confiance totale dans notre bon droit", lance le dirigeant.