Microsoft : l'IRS réclame 29 milliards de dollars, mais le groupe relativise

(Boursier.com) — Microsoft cédait un petit peu de terrain après bourse à Wall Street hier soir, sans panique toutefois, alors que les services fiscaux américains de l'IRS estiment pourtant que le géant software devrait débourser près de 29 milliards de dollars supplémentaires pour des ajustements sur la période allant de 2004 à 2013. Le colosse technologique entend contester cette addition plutôt salée de 28,9 milliards, à laquelle s'ajouteraient pénalités et intérêts. Les chiffres découlent d'une enquête de l'Internal Revenue Service sur le mode d'allocation des profits de Microsoft selon les pays et juridictions. L'IRS estime donc que le groupe de Redmond a nettement minimisé son fardeau fiscal pour la période considérée, en affichant des bénéfices importants dans des zones à faible imposition et des profits réduits dans d'autres régions à plus forte pression fiscale.

Le groupe conteste ces conclusions et fera donc appel, l'affaire étant susceptible de durer des années. Le conflit fiscal est donc loin d'être terminé, mais la perspective assez éloignée d'un éventuel règlement explique sans doute la faible réaction des marchés financiers. Microsoft indique aussi qu'il a modifié ses pratiques depuis la période considérée. Le groupe juge que les points relevés par l'IRS relèvent du passé et conteste par ailleurs les conclusions. Il estime en outre que toutes taxes qui seraient dues après cet audit seraient réduites d'un montant allant jusqu'à 10 milliards de dollars sur la base des lois fiscales validées par l'ancien président Donald Trump.