Microsoft : l'Environmental Start-up Accelerator, c'est quoi ?

(Boursier.com) — Dans la lignée de ses engagements environnementaux, Microsoft France vient de lancer à STATION F (le plus grand campus de start-ups au monde) l'Environmental Start-up Accelerator, pour lequel les candidatures sont ouvertes dès aujourd'hui. Ce nouveau programme est un accélérateur pour les start-ups européennes s'attachant à trouver des solutions pour réduire et compenser les émissions de carbone.

Environmental Start-up Accelerator : appel à candidatures jusqu'au 10 décembre pour un programme de 6 mois à partir de janvier 2022

L'Environmental Start-up Accelerator est un programme d'accélération de 6 mois destiné à accueillir 7 à 10 start-ups européennes oeuvrant pour la réduction et la compensation des émissions carbone. Les start-ups choisies bénéficieront d'un soutien technique et business de Microsoft et de ses partenaires. Les structures sélectionnées accèderont ainsi à des sessions de formation et de workshops organisées par des entrepreneurs et développeurs pour leur présenter les dernières technologies conçues par Microsoft, ainsi que des personnalités du monde de la recherche, de l'ingénierie ou encore de l'entreprenariat...