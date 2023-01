Microsoft investit des milliards de dollars dans ChatGPT et OpenAI !

(Boursier.com) — Microsoft va investir encore plus massivement dans OpenAI. Les dernières rumeurs faisaient état d'un investissement supplémentaire potentiel de 10 milliards de dollars dans OpenAI, valorisant l'entreprise 29 milliards de dollars et impliquant des firmes de capital-risque. OpenAI, firme californienne d'intelligence artificielle lancée en 2015 et qui compte Elon Musk parmi ses fondateurs, a connu un fulgurant succès avec son impressionnant chatbot ChatGPT. L'entreprise annonce aujourd'hui une prolongation de son partenariat avec Microsoft. "Cet investissement pluriannuel de plusieurs milliards de dollars de Microsoft fait suite à leurs investissements précédents en 2019 et 2021, et nous permettra de poursuivre nos recherches indépendantes et de développer une IA de plus en plus sûre, utile et puissante", explique OpenAI.

"Dans la poursuite de notre mission visant à garantir que l'IA avancée profite à toute l'humanité, OpenAI reste une société à but lucratif plafonné et est régie par l'organisation à but non lucratif OpenAI. Cette structure nous permet de lever le capital dont nous avons besoin pour remplir notre mission sans sacrifier nos convictions fondamentales concernant le partage à grande échelle des avantages et la nécessité de donner la priorité à la sécurité", ajoute le groupe. "Microsoft partage cette vision et nos valeurs, et notre partenariat est essentiel à nos progrès".

"Nous avons travaillé ensemble pour créer plusieurs systèmes de supercalcul alimentés par Azure, que nous utilisons pour entraîner tous nos modèles. La conception unique de l'architecture d'Azure a joué un rôle crucial dans la fourniture de performances et d'une évolutivité optimales pour nos charges de travail de formation et d'inférence d'IA. Microsoft augmentera ses investissements dans ces systèmes pour accélérer nos recherches indépendantes et Azure restera le fournisseur cloud exclusif pour toutes les charges de travail OpenAI dans nos recherches, nos API et nos produits", détaille OpenAI.

"Apprendre de l'utilisation dans le monde réel et intégrer ces leçons est un élément essentiel du développement de systèmes d'IA puissants, sûrs et utiles. La mise à l'échelle de cette utilisation garantit également que les avantages de l'IA peuvent être largement distribués. Nous nous sommes donc associés à Microsoft pour déployer notre technologie via notre API et le service Azure OpenAI, permettant aux entreprises et aux développeurs de s'appuyer sur GPT, DALL.E et Codex. Nous avons également travaillé ensemble pour intégrer la technologie d'OpenAI dans des applications telles que GitHub Copilot et Microsoft Designer", ajoute OpenAI.

Dans le but de créer et de déployer des systèmes d'IA sûrs, les équipes d'OpenAI et Microsoft collaborent régulièrement pour examiner et synthétiser les leçons partagées, et les utiliser pour éclairer les mises à jour itératives des systèmes, les recherches futures et les meilleures pratiques d'utilisation de ces puissants systèmes d'IA dans l'industrie.

"Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration et de faire avancer ces progrès avec Microsoft", conclut OpenAI, sans entrer dans les détails financiers de l'accord avec Microsoft. Les sources du site d'information Semafor avaient indiqué plus tôt ce mois que l'investissement de Microsoft ferait partie d'un accord qui verrait la société obtenir 75% des bénéfices d'OpenAI jusqu'à ce qu'elle récupère son investissement, après quoi elle reviendrait à une structure dans laquelle Microsoft détiendrait une participation de 49% dans OpenAI, avec d'autres investisseurs prenant 49% supplémentaires et la société mère à but non lucratif d'OpenAI détenant 2%.