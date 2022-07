Microsoft grimpe, malgré des résultats sans relief

(Boursier.com) — Microsoft réagissait finalement positivement hier soir, en hausse de 4% après bourse, malgré des comptes très mitigés. Pourtant, le géant software américain a raté le consensus de profit et de revenus sur la période close. Le groupe a toutefois rassuré quelque peu par ses prévisions annuelles plutôt optimistes pour 2023. Microsoft a indiqué s'attendre à une augmentation de ses revenus et de son bénéfice opérationnel sur un rythme à deux chiffres pour l'exercice 2023, qui se terminera en juin prochain. Les fluctuations de changes affecteront les ventes de 4% environ sur l'année, selon le management, alors que les opérateurs craignaient pour certains un impact encore plus important du dollar fort.

Les investisseurs ont donc préféré se concentrer sur cette forte guidance, ignorant les résultats trimestriels par ailleurs mitigés. Les revenus sur le quatrième trimestre fiscal de l'exercice décalé 2022, se terminant fin juin 2022, ont augmenté de 12% à 51,9 milliards de dollars, contre un consensus de 52,4 milliards de dollars. Le bénéfice net a représenté 16,7 milliards de dollars 2,23$ par action, contre 2,29$ de consensus. La croissance des revenus de l'activité de services cloud, Azure, a ralenti à 40%, ratant également le consensus.