Microsoft : Google et Nvidia s'élèvent contre le rachat d'Activision Blizzard

(Boursier.com) — Alphabet (Google) et Nvidia ont exprimé leurs inquiétudes aux régulateurs américains de la FTC concernant l'acquisition programmée d'Activision Blizzard par Microsoft, indique l'agence Bloomberg. Des personnes proches du dossier affirment ainsi que Google et Nvidia ont fourni des informations à l'appui de l'argument de la FTC selon lequel Microsoft pourrait obtenir un avantage injuste sur le marché du cloud, des abonnements et des jeux mobiles, Nvidia soulignant la nécessité d'un accès égal et ouvert aux titres de jeux. Le géant des cartes graphiques ne se serait toutefois pas directement opposé à l'acquisition...