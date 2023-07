Microsoft flambe à Wall Street, au plus haut historique avec l'IA

(Boursier.com) — Microsoft gagnait encore 4% hier soir à 359,5$ à Wall Street, après un pic de près de 367$. La capitalisation boursière du géant software atteint désormais 2.670 milliards de dollars, se rapprochant de celle d'Apple. Le dossier surfe sur la vague actuelle de l'intelligence artificielle. Le groupe de Redmond a annoncé que son logiciel de productivité IA Microsoft 365 Copilot serait proposé au prix de 30$ par utilisateur et par mois, ce qui a visiblement enthousiasmé les marchés. Microsoft, en pointe dans l'IA avec en particulier son lourd investissement sur le dossier OpenAI et ChatGPT, a également lancé 'Bing Chat Enterprise', nouvel outil de chat offrant aux entreprises soucieuses de l'utilisation de l'IA générative davantage de protection et de contrôles de sécurité. Le groupe entend donc capter une grande partie de l'extraordinaire demande actuelle pour ce type de services...

Parallèlement, Microsoft et Activision Blizzard continuent à travailler pour conclure leur accord de 69 milliards de dollars en résolvant les problèmes réglementaires persistants, ont déclaré ce mardi des personnes familières du sujet, citées par le Wall Street Journal. L'accord stipule que Microsoft paie à Activision des frais de rupture de 3 milliards de dollars si l'une ou l'autre des parties mettait fin à l'accord par la suite. Microsoft avait annoncé son intention d'acheter Activision en janvier 2022 et avait évalué l'accord à 69 milliards de dollars après ajustement en fonction de la trésorerie nette de l'éditeur de jeux vidéo. Depuis, des obstacles réglementaires se dressent sur le chemin du groupe software, en particulier aux USA et au Royaume-Uni.