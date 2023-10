Microsoft : feu vert britannique pour le deal Activision Blizzard

(Boursier.com) — Microsoft va bien pouvoir finaliser son projet d'acquisition d'Activision Blizzard. Le géant software américain envisageait ce vendredi comme une date clé en vue de la clôture du processus de 20 mois pour acheter Activision Blizzard. Cela ne dépendait plus que de l'Autorité britannique de la concurrence et des marchés, qui devait recueillir des avis sur l'opportunité d'accorder son consentement à Microsoft pour procéder à la fusion. La CMA (Competition and Markets Authority) britannique, régulateur antitrust local, vient de valider ce vendredi le rachat par Microsoft du concepteur de 'Call of Duty', après une restructuration du deal dévoilée plus tôt pour répondre aux préoccupations de l'autorité de concurrence.

En août, Activision avait accepté de vendre à Ubisoft les droits de cloud streaming de 'Call of Duty' et de tout autre titre d'Activision-Blizzard actuel ou à venir au cours des 15 années suivant son acquisition par Microsoft. La Competition & Markets Authority avait estimé que ce désinvestissement "répondait substantiellement" à ses inquiétudes antérieures. "Le nouvel accord empêchera Microsoft de bloquer la concurrence dans le cloud gaming à mesure que ce marché prend son essor, préservant ainsi des prix et des services compétitifs pour les clients britanniques", selon la CMA.

Microsoft avait annoncé ce gigantesque rachat au début de l'année 2022, mais l'acquisition de 69 milliards de dollars avait été bloquée en avril par la CMA, qui craignait que le géant software de Redmond ne prenne trop de contrôle sur le marché naissant du cloud gaming... Microsoft s'est dit reconnaissant de la revue et de la décision finale de la CMA. Brad Smith, vice-président du conseil de Microsoft, estime que le groupe a franchi l'étape finale pour boucler l'opération.