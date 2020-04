Microsoft fait mieux que prévu grâce au télétravail !

(Boursier.com) — Microsoft a publié mercredi soir des résultats supérieurs aux attentes pour son 3e trimestre fiscal, malgré la crise du Covid-19. Le géant américain de l'informatique a notamment profité de la demande de ses clients "cloud" et de sa plateforme de travail en équipe et de visioconférence Teams. Ces activités ont été soutenues par le recours massif des entreprises au télétravail dans le contexte de la pandémie de coronavirus.

Sur le trimestre janvier-mars (le 3e trimestre fiscal pour Microsoft), le bénéfice net a atteint 10,75 milliards de dollars, soit 1,4$ par action, contre 1,14$ un an plus tôt et 1,27$ par action attendu par le consensus. Les ventes du groupe ont totalisé 35 Mds$ contre 30,57 Mds$ il y a un an et 33,76 Mds$ attendus par les marchés.

A Wall Street, le titre Microsoft réagissait positivement mercredi soir à cette publication, progressant de 3,2% dans les cotations électroniques après la clôture. A noter que l'action Microsoft est la seule qui affiche un gain au sein de l'indice Dow Jones depuis le début de l'année, en hausse de 12,5%...

Impact "minime" du coronavirus

"Au 3e trimestre fiscal, le Covid-19 a eu un impact minime sur les revenus globaux du groupe" a indiqué Microsoft dans un communiqué, tout en reconnaissant que certaines de ses activités dépendantes de la publicité (comme LinkedIn et Bing) avaient ralenti en fin de trimestre.

"Nous avons assisté à deux ans de transformation numérique en deux mois" a commenté le directeur général du groupe Satya Nadella, cité par le communiqué. "Du travail collaboratif et la formation à distance, aux services aux clients, en passant par les infrastructure critiques du "cloud" et la sécurité informatique, nous travaillons tous les jours avec nos clients pour les aider à s'adapter et à rester opérationnels dans un monde où tout se fait à distance",a -t-il ajouté.