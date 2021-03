Microsoft : discussions exclusives en vue d'un rachat de Discord pour 10 milliards

(Boursier.com) — Microsoft sera surveillé ce jour à Wall Street, alors que les négociations seraient désormais avancées en vue de l'acquisition potentielle de Discord pour un montant de 10 milliards de dollars, voire plus. C'est ce que croit savoir le Wall Street Journal, citant des personnes familières de la question. Le WSJ explique qu'un accord pourrait être conclu dès le mois prochain. Microsoft cherche depuis un certain temps une acquisition susceptible de lui permettre d'atteindre un plus grand nombre de consommateurs. Plus tôt cette semaine, VentureBeat avait indiqué que Discord explorait des options en vue d'une cession, suite à des expressions d'intérêt de multiples parties. Bloomberg avait ensuite précisé que Microsoft était dans la course en vue d'un possible rachat de la plateforme de VoIP et messagerie instantanée.

Selon TechCrunch, la levée de fonds de décembre de Discord valorisait la plateforme 7 milliards de dollars. Cette dernière disposerait d'environ 300 millions d'utilisateurs enregistrés. Selon le Wall Street Journal, ses revenus 2020 étaient de 130 millions de dollars contre 45 millions en 2019, dopés par l'effet de la pandémie.