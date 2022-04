Microsoft dépasse le consensus grâce au 'cloud'

(Boursier.com) — Le géant américain du numérique Microsoft a publié mardi soir après la clôture de Wall Street des résultats et de ventes supérieurs aux attentes pour son troisième trimestre fiscal, achevé le 31 mars, les comptes ayant une nouvelle fois été dopés par la branche "cloud computing".

Le bénéfice par action ajusté des éléments non récurrents s'est élevé à 2,22$ contre 2,19$ attendu par le consensus des analystes établi par Refinitiv. Les revenus du groupe basé à Redmond (Etat de Washington) ont totalisé 49,36 milliards de dollars, en hausse de 18% par rapport à la même période de 2021 (41,7 Mds$), contre 49,05 Mds$ prévus par Wall Street. Au 4e trimestre 2021, la croissance avait été atteint 20%. A noter que les dépenses de vente et de marketing ont totalisé 5,6 Mds$ au trimestre achevé fin mars, en hausse de 10% par rapport au même trimestre de 2021.

Wall Street a réagi à ces chiffres de façon mitigée mardi soir. L'action Microsoft a hésité plusieurs fois entre le vert et le rouge avant de gagner 0,7% dans les cotations post-séance. Le titre a cédé 19% depuis le début de l'année, et ne gagne plus que 3% depuis un an, victime de la correction des "technos" face à la politique monétaire plus restrictive de la Fed.

Microsoft a été l'un des grands gagnants de la pandémie de coronavirus. Les particuliers comme les entreprises ont plébiscité les divers produits de Microsoft, tels qu'Outlook et l'application de messagerie professionnelle Teams, pour communiquer lors du passage au télétravail et à l'éducation à distance.

La croissance d'"Azure" s'est maintenue à 46% au 3e trimestre

La branche "Intelligent Cloud" du groupe, qui comprend notamment l'offre phare "Azure" de Microsoft pour l'hébergement numérique, a généré 19,05 Mds$ de revenus, en hausse de 26% sur un an, ce qui surpasse le consensus logé à 18,90 Mds$. Microsoft, qui ne détaille pas le chiffre des revenus d'"Azure et autres services cloud" a précisé que sa croissance avait bondi de 46% au 3e trimestre sur un an, comme au 4e trimestre 2021, et dépassant également les attentes des analystes.

La branche "Productivité et processus d'affaires", qui comprend notamment la suite Office, ainsi que LinkedIn et Dynamics, a enregistré un chiffre d'affaires de 15,79 Mds$ (+17%) profitant de la hausse des prix de certains abonnements à la suite bureautique Office 365 au cours du trimestre.

La branche "Informatique personnelle", qui comprend Windows, Xbox, la publicité de recherche et Surface, a généré 14,52 Mds$ de recettes, en hausse de 11% et supérieure aux attentes (14,27 Mds$).

Acquisitions d'Activision Blizzard et Nuance

Le troisième trimestre fiscal de Microsoft a été marqué par l'annonce en janvier de l'acquisition du colosse des jeux vidéo Activision Blizzard pour près de 69 milliards de dollars en cash. Une acquisition qui accélérera la croissance de l'activité de jeu de Microsoft sur mobile, PC, console et cloud et fournira des éléments de base pour le métavers.

Microsoft a également finalisé au trimestre écoulé son acquisition de Nuance Communications et a présenté une stratégie pour se développer dans les services de santé, la spécialité de Nuance. Nuance a retiré un centime des bénéfices trimestriels de Microsoft, mais a ajouté 111 millions de dollars de revenus, a précisé le groupe.