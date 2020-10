Microsoft dépasse largement le consensus

Microsoft dépasse largement le consensus









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Microsoft a annoncé mardi soir après la clôture de Wall Street des bénéfices et des ventes supérieurs au consensus des analystes pour le 1er trimestre de son exercice fiscal en cours.

Le géant informatique américain, qui s'est concentré ces dernières années sur l'informatique dématérialisée ('"Cloud"), devenant un concurrent sérieux pour les leaders Amazon et Alphabet, a publié un bénéfice net de 13,9 milliards de dollars pour son 1er trimestre fiscal, soit 1,82$ par action, contre 1,38$ par action un an plus tôt (+38% !), et largement supérieur aux attentes des analystes, qui étaient logées à 1,54$ par action.

Les ventes ont elles aussi dépassé les prévisions, en progressant de 12,5% pour atteindre 37,2 Mds$ contre 33,06 Mds$ au 1er trimestre de 2019. Le consensus du cabinet FactSet tablait sur 35,76 Mds$.

A Wall Street, l'action Microsoft a toutefois réagi à cette publication par une modeste progression de 0,26%, avant de reculer de 0,5% dans les cotations électroniques après la séance. Le titre avait gagné 1,5% à l'issue de la séance de mardi et a grimpé de plus de 35% depuis le début de l'année. Le groupe a profité de la crise du coronavirus, qui a entraîné un recours accru au télétravail et aux solutions "cloud", mais a aussi profité aux usages ludiques d'internet.

Le "cloud" poursuit sa croissance, les autres branches progressent aussi

Dans le détail, les ventes de la branche "Intelligent Cloud" de Microsoft (qui comprend notamment sa solution Azure et les ventes de serveurs) ont grimpé de 20% pour atteindre 12,99 Mds$ contre 10,85 Mds$ un an plus tôt et 12,73 Mds$ attendus par les analystes.

La branche "More Personal Computing", qui comprend notamment les produits PC et la console de jeux Xbox a dégagé un chiffre d'affaires de 11,85 Mds$ contre 11,13 Mds$ en 2019 (+6,5%) et supérieur aux 11,18 Mds$ du consensus. A noter que le groupe prévoit le lancement d'une nouvelle console de jeux Xbox le mois prochain, juste avant les fêtes de fin d'année.

Enfin, la branche "Productivity and Business Processes" qui comprend les offres logicielles dans le cloud, dont la suite bureautique Office suite et le réseau social professionnel LinkedIn, a réalisé des ventes de 12,32 Mds$ contre 11,08 Mds$ il y a un an (+11%), là aussi supérieur aux attentes (11,79 Mds$).