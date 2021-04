Microsoft confirme racheter Nuance pour 16 milliards

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Microsoft , le colosse software de Redmond, a confirmé ce lundi l'acquisition de la firme de Burlington, Massachusetts, Nuance Communications, active dans l'intelligence artificielle et les technologie vocale, pour 16 milliards de dollars, 56 dollars par action.

Nuance dispose d'une technologie de reconnaissance vocale qui a notamment contribué au lancement de Siri, application de commande vocale du Californien de Cupertino Apple. La firme conçoit des logiciels pour des secteurs allant de la santé à l'automobile. Ce rachat constitue la deuxième plus grosse acquisition de Microsoft, après celle de LinkedIn en 2016 pour plu de 26 milliards de dollars.

Nuance cotait environ 45,6$ vendredi soir sur le Nasdaq, pour une capitalisation boursière de près de 13 milliards de dollars. Le titre a déjà plus que doublé en un an.

Le prix de rachat implique une prime de 23% sur la clôture de vendredi. La transaction est entièrement en cash. Le montant en tenant compte de la dette de Nuance atteint 19,7 milliards de dollars.

Microsoft indique que Nuance est un leader de confiance dans les domaines software cloud et AI, présentant des décennies d'expérience accumulée, en particulier dans le segment santé. Mark Benjamin demeurera CEO de Nuance, rapportant à Scott Guthrie, executive vice president, Cloud & AI chez Microsoft. La finalisation de la transaction est attendue durant l'année calendaire en cours.

"Nuance fournit la couche d'IA au point de livraison des soins de santé", ajoute le directeur général de Microsoft, Satya Nadella. "L'IA est la priorité la plus importante de la technologie et les soins de santé sont son application la plus urgente".