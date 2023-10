Microsoft : bientôt terminé, le feuilleton Activision ?

(Boursier.com) — Microsoft prévoit de finaliser son projet d'acquisition d'Activision Blizzard la semaine prochaine, selon 'The Verge', citant une source proche des projets. La source en question a déclaré à 'The Verge' que le géant software américain envisageait le vendredi 13 octobre comme date de clôture pour annoncer au monde que le processus de 20 mois pour acheter Activision Blizzard était enfin terminé. Des rapports indiquent que cette date dépendra encore de l'Autorité britannique de la concurrence et des marchés, avec un délai expirant aujourd'hui pour recueillir des avis sur l'opportunité d'accorder son consentement à Microsoft pour procéder à la fusion.